شكرا لقرائتكم فايلر يبدأ مران الأهلى الجماعى بتقسيمة اللاعبين الغائبين عن كانو سبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى تقسيمة فى منتصف الملعب للاعبين الذين لم يشاركوا فى مباراة كانو سبورت الأخيرة التى أقيمت مساء يوم السبت الماضى فى ذهاب دور الـ32 بدورى ابطال أفريقيا.

وحرص فايلر، على إيقاف التمرين أكثر من مرة والتحدث مع اللاعبين لتصويب الأخطاء، وإسداء التعليمات الفنية لتنفيذها وتطبيقها بشكل عملى خلال المران.

وأدى الأهلي مرانه مساء اليوم الاثنين على ملعب التتش، بعد عودة البعثة فجرا من غينيا، وذلك لبدء التحضير لمواجهة الزمالك فى السوبر المصرى المقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل على ستاد برج العرب.

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الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى طلب من الجهاز الإدارى تجهيز عدة تسجيلات لمباريات الزمالك من أجل دراستها جيدا للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف المنافس

ومن المقرر أن يعقد الجهاز الفنى عدة محاضرات فنيه مع اللاعبين لشرح طريقة واسلوب لعب المنافس قبل المواجهة المرتقبة بينهما.

وكان الأهلى قد حقق الفوز على كانو سبورت بهدفين دون مقابل فى المباراة التى أقيمت فى مالابو عاصمة غينيا الاستوائية ضمن ذهاب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا.