بيراميدز يتعاقد مع أحمد حمودي فى صفقة انتقال حر...

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وفسخ أحمد حمودى عقده مع الفريق الأحمر بالتراضي عقب تنازله عن مستحقاته المتبقية خاصة وأنه رحل قبل انتهاء عقده بموسم واحد ليرحل عن الأهلى ويقوم بالتوقيع إلى بيراميدز فى صفقة انتقال حر.
وشهدت الفترة الأخيرة تلقى أحمد حمودى مكالمة هاتفية من إيهاب جلال المدير الفني للمصري أكد له الأخير خلالها حاجته لخدماته ورغبته فى تدعيم خط الفريق الأمامى بلاعب مهاري يستطيع أحداث الفارق خاصة بعد رحيل إسلام عيسى لبيراميدز فى الميركاتو الجاري وبخلاف عرض المصري تلقى أحمد حمودى العديد من العروض الأخري أبرزها من أندية الإسماعيلي وانبي وسموحة والإتحاد السكندري إلا أن اللاعب فضل فى النهاية الانتقال إلى صفوف بيراميدز بالموسم الجديد.
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