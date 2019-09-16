شكرا لقرائتكم الخطيب يوجه تحية خاصة لمؤمن زكريا فى احتفال تكريم أبطال الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مجلس ادارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب على توجيه تحية لمؤمن زكريا صانع العاب الفريق قبل سفره لألمانيا للعلاج هناك.

وقام مجلس الأهلى وجميع الحضور بالوقوف والتصفيق لتدعيم اللاعب، أثناء تشغيل أغنية خاصة به، متمنين له الشفاء العاجل.

وجاء ذلك أثناء الحفل الضخم المقام حالياً فى مقر أهلى مدينة نصر لتكريم العديد من أبطال القلعة الحمراء الذين حققوا إنجازات عربية وأفريقية وعالمية مع النادى أو المنتخبات الوطنية خلال الفترة الأخيرة.

وكان رءوف عبد القادر مدير النشاط الرياضى، قام بترشيح 124 بطلاً من أبناء الأهلى لتكريمهم فى الحفل المقرر إقامته اليوم بفرع النادى بمدينة نصر ويأتى هذا التكريم لتأكيد سياسة مجلس الإدارة فى دعم وتكريم اللاعبين الذين حققوا إنجازات سواء على المستوى العربى أو الأفريقى أو العالمى مع النادى أو المنتخبات الوطنية، بالإضافة إلى تحفيز جميع اللاعبين فى النادى لبذل الجهد وتحقيق الانتصارات والألقاب التى من شأنها إعلاء اسم النادى.