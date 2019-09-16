شكرا لقرائتكم رئيس المصرى: إيهاب جلال باقٍ ولن يرحل لتدريب منتخب مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أضاف رئيس النادى المصرى أن الفريق فى مهمة وطنية مثله مثل المنتخب، حيث لعب أمس بالكونفدرالية الافريقية أمام بطل زنجبار وينتظره مباراة العودة قبل أسبوعين فضلا عن قرب انطلاق الدورى، معلقا:" هل يريد اتحاد الكرة إفشال النادى المصرى؟!".
تابع حلبية أن اتحاد الكرة يريد أن يحرق إيهاب جلال بتعيينه مديرا فنيا للمنتخب فى هذه الفترة التى يحتاج فيها المنتخب إلى إعادة بناء بعد الفشل فى بطولة أمم افريقيا 2019، قائلا:" لا يوجد منتخب لمصر حاليا ..والمدرب الجديد يحتاج لمتسع من الوقت لتأهيل وتجهيز اللاعبين نفسيا وفنيا بعد الاخفاق الكبير فى الكان الأخير، وفى حالة تولى إيهاب جلال المهمة لن تساعده الظروف ولن يحقق النتائج المرجوة منه".
وعن مفاوضات اتحاد الكرة مع جلال :" قال لا نعلم عنها شيئا ..واذا كانت هناك مفاوضات فأين النادى المصرى منها.. هل اتحاد الكرة لا يحترم النادى المصرى؟".
كان إيهاب جلال قال إن تدريب المنتخب الوطنى شرف كبير له، مضيفًا أن كل تركيزه حتى آخر لحظة مع الفريق البورسعيدى وعن تواجد جهازه المعاون معه حال تعيينه مديرًا فنيًا للمنتخب علق جلال قائلاً: "سيكون الرد فى هذا الشأن فى حالة حدوث الأمر بشكل رسمي وحال حدوثه سيظل القوام الأساسي معى".
وتابع إيهاب جلال فى تصريحات صحفية: "لا أعلم ما سيحدث فى الفترة المقبلة وليس لدى معلومة عن تعيين مدرب للمنتخب الوطنى خلال الـ48 ساعة المقبلة ولا أعلم ما سيحدث".
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