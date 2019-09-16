شكرا لقرائتكم ميتشو يلفت نظر محمود علاء ومحمد عبد الغنى بسبب أخطائهم الدفاعية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث الصربى ميتشو، المدير الفنى للزمالك، على التحدث مع ثنائى الدفاع محمود علاء ومحمد عبد الغنى، حول بعض الأخطاء الدفاعية التى وقعوا فيها خلال مواجهة فريق جينيراسيون فوت بطل السنغال.

وخسر الزمالك من جينيراسيون السنغالى بنتيجة 2/1 فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت الماضى، فى إطار ذهاب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا، وفضل "ميتشو" التحدث مع ثنائى الدفاع خلال رحلة العودة من السنغال، مشددًا على ضرورة التركيز فى غلق المساحات أمام المهاجمين، وعدم التقدم المبالغ فيه، لإيقاف خطورة الهجمات المرتدة.

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كما شدد الخواجة الصربى على عبد الغنى، بضرورة التحول إلى "ليبرو" فى حالة تقدم محمود علاء لمساندة هجوم الزمالك، كما طالبه بعدم ترك مساحات واسعة خلف حمدى النقاز الظهيرالأيمن للفريق.

وعادت منذ قليل بعثة الزمالك من السنغال، عبر الخطوط المغربية، ومن المقرر أن يخوض الأبيض غدًا الثلاثاء تدريباته على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بميت عقبة استعدادا للقاء السوبر المصري المقرر له يوم الجمعة المقبل أمام فريق الأهلي.