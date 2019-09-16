شكرا لقرائتكم ميتشو يلفت نظر محمود علاء ومحمد عبد الغنى بسبب أخطائهم الدفاعية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما شدد الخواجة الصربى على عبد الغنى، بضرورة التحول إلى "ليبرو" فى حالة تقدم محمود علاء لمساندة هجوم الزمالك، كما طالبه بعدم ترك مساحات واسعة خلف حمدى النقاز الظهيرالأيمن للفريق.
وعادت منذ قليل بعثة الزمالك من السنغال، عبر الخطوط المغربية، ومن المقرر أن يخوض الأبيض غدًا الثلاثاء تدريباته على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بميت عقبة استعدادا للقاء السوبر المصري المقرر له يوم الجمعة المقبل أمام فريق الأهلي.
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