شكرا لقرائتكم لوتشيسكو: ضياع الفرص "جزء" من كرة القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتبر الروماني رازفان لوتشيسكو مدرب الهلال إضاعة الفرص جزءاً من كرة القدم، مشيراً إلى أن المباريات الهامة تحسم بـ"الصبر" وذلك في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء اتحاد جدة في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019 يوم الثلاثاء.
وقال لوتشيسكو في المؤتمر الصحفي: سنخوض مباراة حاسمة يوم الثلاثاء أمام الاتحاد، ويجب أن نتحلى بالصبر واللعب بحذر ومسؤولية، الاتحاد فريق كبير ولديه أسماء هجومية تشكل خطراً كبيراً.
وزاد: ضياع الفرص جزء من كرة القدم، لكن المهم أننا نخلق الفرص ونسجلها. وأردف: دخلت أفكار جديدة على الفريق، ونسعى إلى التأقلم والظهور بشخصية الهلال المعروفة.
وتعادل الهلال في جدة دون أهداف، وهو بحاجة إلى الفوز فقط للتأهل إلى نصف النهائي، إذ إن التعادل الإيجابي سيؤهل الاتحاد إلى الدور القادم.
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