شكرا لقرائتكم سييرا: تجاوز مباراة ضمك مرتبط بلقاء الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتبر خوسيه لويس سييرا مدرب اتحاد جدة أن خسارة فريقه أمام ضمك في الجولة الماضية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين حادثة يجب تجاوزها قبل ملاقاة الهلال يوم الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا بالرياض.

وقال سييرا في المؤتمر الصحفيين: نريد خوض المباراة لخطف بطاقة التأهل وبلوغ نصف النهائي، صحيح أن حظوظ الفريقين متكافئة، لكن نحن في الرياض بحثاً عن الانتصار.

وزاد: عانينا قبل مباراة ضمك من غياب اللاعبين الدوليين، لكن أمام الهلال سيكون الوضع مختلفاً من كافة الجوانب، أما عن مباراة ضمك فهي حادثة ويجب أن نتجاوزها عبر التأهل في مباراة الهلال.