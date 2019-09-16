شكرا لقرائتكم "نقطة التحول".. حافز كبير لليفربول أمام نابولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عندما يستعيد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي ذكريات الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي يتبادر إلى ذهنه سريعا الفوز على برشلونة الإسباني في المربع الذهبي ثم على توتنهام الإنجليزي في المباراة النهائية.

ولكن الحقيقة أن نقطة التحول الفعلية التي ساعدت ليفربول على الفوز باللقب كانت في وقت مبكر للغاية من البطولة وبالتحديد عندما فاز الفريق بصعوبة على نابولي الإيطالي 1- صفر في ختام مسيرته بدور المجموعات إذ صعد هذا الفوز بفريق ليفربول إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) ليواصل الفريق رحلته إلى منصة التتويج باللقب السادس للفريق في تاريخ مشاركاته بدوري الأبطال.

وخاض ليفربول هذه المباراة أمام نابولي في ديسمبر الماضي تحت ضغوط هائلة بسبب وضعه الصعب في المجموعة ، ولكن دفاع الفريق بدا متماسكا للغاية في مواجهة محاولات نابولي كما تصدى البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى الفريق لكرة خطيرة قبل نهاية المباراة ليحافظ على فوز الفريق بالهدف الذي سجله المصري الدولي محمد صلاح.

وكان هذا الهدف والفوز على نابولي بمثابة التمهيد الحقيقي ونقطة التحول في مسيرة ليفربول بالبطولة بعدما تأهل على حساب نابولي العنيد.

والآن، يستعد ليفربول لمواجهة جديدة مثيرة مع الفريق الإيطالي حيث يحل ضيفا عليه الثلاثاء في بداية رحلة الدفاع عن اللقب الأوروبي وذلك في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة بالدور الأول للبطولة.

وكان نابولي فاز على ليفربول 1 - صفر في مباراة الذهاب بينهما بدور المجموعات في الموسم الماضي حيث سقط ليفربول في فخ الهزيمة بجميع المباريات الثلاث التي خاضها خارج ملعبه بدور المجموعات الموسم الماضي.

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وعندما أجريت قرعة البطولة الحالية في أغسطس الماضي اختص كلوب فريق نابولي بالإشارة إليه كتهديد كبير لليفربول في هذه المجموعة التي تضم معهما فريقي جينك البلجيكي وريد بول سالزبورغ النمساوي.

وقال كلوب وقتها: نابولي فريق جيد بالفعل مباراتنا أمام نابولي على ملعبنا كانت من أفضل المباريات التي قدمناها لأنها كانت مباراة في غاية القوة والصلابة، لم يكن مسموحا أن تستقبل شباكنا هدفا رغم قوة الهجمات المرتدة لنابولي. الطريقة التي يلعبون بها كانت واضحة وكانت جيدة بالفعل.

وأضاف : عندما خرج نابولي من البطولة الموسم الماضي ، كان هذا بصعوبة بالغة بعد مباراة قوية للغاية. أليسون تصدى لكرة خطيرة للغاية في الثواني الأخيرة من المباراة. ولهذا ، سيتذكر نابولي هذه المباراة وستكون المواجهة حماسية. إنني واثق تماما.

ويفتقد ليفربول هذه المرة جهود أليسون حيث يواصل مرحلة العلاج من الإصابة التي تعرض لها في ربلة الساق ليحصل أدريان على فرصة المشاركة الأولى في دوري الأبطال هذا الموسم.

وقدم أدريان أداء جيدا مع ليفربول في الدوري الإنجليزي حتى الآن حيث حقق الفريق الفوز في جميع المباريات الخمسة التي خاضها بالبطولة المحلية حتى الآن.

ويتحلى ليفربول حاليا بكثير من الثقة بعد بدايته الرائعة في الموسم الحالي وفوزه بجميع المباريات الخمسة التي خاضها في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ليوسع الفارق إلى خمس نقاط عن أقوى منافسيه مانشستر سيتي.