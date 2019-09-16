أحمد حمودي ينتقل إلى صفوف بيراميدز في صفقة انتقال حر

الموجز

نجح نادي بيراميدز في التوقيع مع صانع ألعاب النادي الأهلي أحمد حمودي، في صفقة انتقال حر، في إطار حرص الفريق على دعم خط هجومه قبل الدخول في منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكان حمودي قد فسخ عقده مع النادي الأهلي بالتراضي عقب تنازله عن مستحقاته المتبقية، خاصة أنه رحل عن صفوف الفريق قبل انتهاء عقده بموسم واحد ليرحل عن الأهلى ويقوم بالتوقيع إلى بيراميدز فى صفقة انتقال حر.

وذكرت صحيفة اليوم السابع أن حمودي تلقى اتصالاً هاتفياً من إيهاب جلال المدير الفنى للمصري البورسعيدي، والذي أكد له حاجته لخدماته ورغبته في تدعيم خط هجوم الفريق بلاعب مهارى، خاصة بعد رحيل إسلام عيسى لبيراميدز في موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

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وخلال الفترة الماضية، تلقى حمودي عدداً من العروض أبرزها الإسماعيلي وانبي وسموحة والاتحاد السكندري، إلا أنه فضل في النهاية الانضمام إلى نادي بيراميدز.

ولعب حمودي في صفوف نادي سموحة قبل أن ينتقل إلى صفوف نادي بازل السويسري في عام 2014، وقدم عدد من المباريات الرائعة بعد ظهوره وسجل هدفا في لقاء ودي للفريق أمام افي سي فوهلن.

وعاد حمودي إلى مصر ولعب في صفوف نادي الزمالك، وفي صيف 2016 وقع حمودي عقداً مع نادي الباطن السعودي، قبل أن ينتقل إلى النادي الأهلي.