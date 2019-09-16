الفيصل يخلف آل الشيخ في رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم

اسماء السيد - أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم الإثنين تزكية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، رئيسا له خلفا لمواطنه تركي آل الشيخ الذي استقال في حزيران/يونيو الماضي.
وأورد الاتحاد عبر "تويتر"، "تزكية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسا للاتحاد العربي لكرة القدم من قبل الجمعية العمومية للاتحاد في اجتماعها 25 غير العادي" في مدينة جدة.
وبات الفيصل سادس رئيس للاتحاد منذ العام 1974.
وبذلك، ضم الأمير السعودي هذا المنصب الى مناصب أخرى تبوأها خلفا لآل الشيخ، أبرزها رئاسة الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية السعودية والاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي.
وكان آل الشيخ قد أعلن في أواخر حزيران/يونيو 2019، استقالته من رئاسة الاتحاد العربي التي تولاها لنحو عام ونصف عام. وأتت هذه الخطوة ضمن سلسلة استقالات له من مناصب رياضية كان يتولاها، بعد إعفائه بأمر ملكي سعودي من رئاسة هيئة الرياضة في كانون الأول/ديسمبر 2017، وتكليفه رئاسة الهيئة العامة للترفيه.
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