إصابة مارسيلو تهدد مشاركته في مباراة ريال وسان جرمان









اسماء السيد - انضم البرازيلي مارسيلو الى قائمة المصابين في صفوف ريال مدريد الإسباني الذي أعلن الإثنين إصابة ظهيره الأيسر في ظهره، ما يهدد مشاركته أمام باريس سان جرمان في مستهل مشوار دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم الأربعاء.

وأعلن النادي الملكي في بيان أن مارسيلو يعاني من "إصابة في الظهر وستتم متابعة عملية شفائه"، من دون أن يحدد فترة غيابه أو مدى جاهزيته للمشاركة في اللقاء ضد بطل فرنسا على ملعب بارك دي برانس في باريس الأربعاء ضمن الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الأولى.

الا انه وفقًا لصحيفتي "ماركا" و"آس" الاسبانيتين المقربتين من ريال، لن يسافر الدولي البرازيلي مع الفريق الى العاصمة الفرنسية.

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وفي حال غياب مارسيلو (31 عامًا)، من المتوقع أن يحل الفرنسي فيرلان ميندي مكانه في خط دفاع يعاني أصلا من غياب قائده سيرخيو راموس وناتشو بداعي الايقاف.

وانضم بذلك البرازيلي الى قائمة مصابين طويلة في صفوف فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، إذ يغيب كل من الكرواتي لوكا مودريتش المتوج بالكرة الذهبية عام 2018 والمهاجم ماركو أسنسيو ولاعب خط الوسط إيسكو والشاب ابراهيم دياز.

ويبدأ النادي الملكي المتوج بلقب دوري الأبطال 13 مرة (رقم قياسي) حملة استرجاع اللقب الذي أحرزه في أربع مناسبات خلال السنوات الخمس الأخيرة، بعدما خرج الموسم الماضي من الدور ربع النهائي على يد أياكس أمستردام الهولندي.