دي خيا ينهي التكهنات بشأن مستقبله بعقد جديد مع يونايتد حتى 2023









اسماء السيد - أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم الإثنين أن حارس مرماه الدولي الإسباني دافيد دي خيا وقع عقدا جديدا يمتد حتى العام 2023، ليطوي فصلا طويلا من التكهنات والمفاوضات حول مستقبله مع النادي الذي يدافع عن ألوانه منذ ثمانية أعوام.

وأفاد النادي في بيان أن "دافيد دي خيا وقع عقدا جديدا طويل الأمد مع مانشستر يونايتد، سيبقيه في صفوف النادي حتى حزيران/يونيو 2023 على الأقل. ثمة خيار لتمديد (العقد) لعام إضافي".

ونقل عن دي خيا قوله "تمضية ثمانية أعوام في هذا النادي العظيم كانت امتيازا، وفرصة متابعة مسيرتي في مانشستر يونايتد هي شرف حقيقي".

وتابع "منذ وصولي الى هنا، لم أكن أتخيل أبدا أن أخوض أكثر من 350 مباراة مع هذا النادي. الآن حُسِم مستقبلي، وكل ما أريده هو مساعدة هذا الفريق على تحقيق ما أعتقد أننا نقدر عليه، والفوز بالألقاب مجددا معا".

ويطوي يونايتد بذلك صفحة انتظار طويل بشأن حارس مرماه البالغ من العمر 28 عاما، والذي كان عقده الأساسي مع الفريق ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ما كان سيجعله حرا للانتقال الى أي نادٍ من دون بدل مالي، ما لم يقم بتجديده والموافقة على عقد جديد مع "الشياطين الحمر".

ونقل البيان عن المدرب النروجي أولي غونار سولسكاير قوله "أنا مغتبط لأن دافيد دي خيا ربط مستقبله الطويل الأمد بالنادي. على مدى الأعوام الماضية، أثبت دافيد نفسه كالأفضل في العالم، وهو جزء محوري من خططنا لإعادة مانشستر يونايتد الى حيث يجب أن يكون".

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وتابع "دافيد شخص مذهل وقدراته المذهلة توفر القاعدة المثالية لدفاعنا".

وانضم دي خيا الى صفوف النادي عام 2011 آتيا من أتلتيكو مدريد الإسباني في صفقة بلغت قيمتها 18,9 ملايين جنيه استرليني، في عهد المدرب الأسطوري السابق للنادي "السير" الاسكتلندي أليكس فيرغوسون. ومنذ ذلك الحين، خاض 367 مباراة بقميص "الشياطين الحمر"، حافظ خلالها على نظافة شباكه 130 مرة، بحسب احصاءات النادي.

توّج مع الفريق الإنكليزي بألقاب عدة أبرزها الدوري الممتاز (2013)، وكأس إنكلترا (2016) ومسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" (2017).

ونشر دي خيا شريطا مصورا عبر حساباته على مواقع التواصل يظهر فيه في ملعب أولد ترافورد التابع ليونايتد، مع تعليق "لا مكان مثل المنزل".

ولم يكشف النادي الشمالي التفاصيل المالية للعقد الجديد، لكن تقارير صحافية أشارت مؤخرا الى أن إدارة يونايتد عرضت على دي خيا راتبا أسبوعيا بنحو 290 ألف جنيه استرليني (363 ألف دولار)، ما سيجعل منه أعلى لاعب أجرا في الفريق، تساويا مع الفرنسي بول بوغبا.

وكان دي خيا قريبا من الانتقال الى ريال مدريد الإسباني في العام 2015، بعد تعثر مفاوضات تجديد عقده مع يونايتد، لكن الصفقة فشلت بعدما وصلت الوثيقة المرسلة بالفاكس لتأكيد إنجاز الانتقال، بعد دقائق معدودة من نهاية الوقت الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية.

وخاض دي خيا 40 مباراة مع المنتخب الإسباني، لكنه تراجع الى المركز الثاني لصالح كيبا أريسابالاغا (24 عاما) الذي أصبح في صيف العام 2018، أغلى حارس مرمى في المرمى بانضمامه الى تشلسي الإنكليزي من أتلتيك بلباو لقاء 80 مليون يورو (93 مليون دولار في حينه).