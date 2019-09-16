الترجي التونسي يبدأ مونديال الأندية بمواجهة بطل آسيا









اسماء السيد - أسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2019 الإثنين عن مواجهة بين الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا وبطل دوري أبطال آسيا في الدور الثاني للبطولة التي تستضيفها قطر في كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وأقيمت قرعة البطولة المقررة بين 11 كانون الأول/ديسمبر المقبل و21 منه، في مدينة زوريخ السويسرية. وستنطلق البطولة بلقاء السد بطل الدوري القطري (الفريق المضيف)، مع هيينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة بطل القارة الأوقيانية في المباراة الافتتاحية.

وفي الدور الثاني (ربع النهائي) يلتقي الفائز من المباراة الأولى مع فريق مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف (اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي)، بينما تجمع المباراة الثانية الترجي التونسي مع المتوج بلقب دوري أبطال آسيا الذي ستحدد هويته في 24 تشرين الثاني/نوفمبر.

ونظرا لأن قوانين كأس العالم للأندية تمنع مشاركة فريقين تابعين للاتحاد الوطني ذاته، ففي حال توّج السد القطري بطلا لآسيا، سيحل وصيفه في المسابقة القارية بدلا منه في المباراة الافتتاحية، وينتقل السد مباشرة الى الدور الثاني لمواجهة النجم الساحلي.

ويستضيف السد في وقت لاحق اليوم بقيادة مدربه الإسباني تشافي، فريق النصر السعودي في إياب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال، حيث سيسعى لتعويض خسارته 1-2 في لقاء الذهاب.

أما بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا ليفربول الإنكليزي، فيبدأ مشاركته في المربع الذهبي بلقاء الفائز من المواجهة الأولى في ربع النهائي، فيما يلعب الفائز من المباراة الثانية في ربع النهائي مع بطل كوبا ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية الذي ستحدد هويته في 23 تشرين الثاني/نوفمبر.

ويحمل ريال مدريد الإسباني الرقم القياسي (4) في عدد ألقاب البطولة التي انطلقت عام 2000 (لم تقم بين 2002 و2004 لانهيار الشريك التسويقي للاتحاد الدولي فيفا)، وهو حققه في الأعوام الثلاثة الماضية التي شهدت تتويجه بطلا لدوري أبطال أوروبا.

وتبقى أندية البرازيل، كورينثيانز (2000، 2012) وساو باولو (2005) وانترناسيونال (2006)، الوحيدة التي توجت باللقب من خارج أوروبا.

ومن المقرر ان تستضيف قطر التي تستعد لتنظيم نهائيات كأس العالم 2022، النسختين المقبلتين من مونديال الأندية في 2019 و2020.

في ما يأتي برنامج مونديال الأندية 2019:

- المباراة الأولى 11 كانون الأول/ديسمبر:

السد القطري (*) - هيينجين سبورت (كاليدونيا الجديدة)

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(*) في حال تتويجه بطلا لآسيا يحل وصيفه بدلا منه، وينتقل السد لخوض الدور الثاني مباشرة

- الدور الثاني (ربع النهائي) في 14 كانون الأول/ديسمبر

مونيتري المكسيكي - الفائز من المباراة الأولى (المباراة الثانية)

الترجي التونسي (بطل إفريقيا) - بطل دوري أبطال آسيا (المباراة الثالثة)

- الدور نصف النهائي

17 كانون الأول/ديسمبر

بطل أميركا الجنوبية - الفائز في المباراة الثالثة

18 كانون الأول/ديسمبر

ليفربول - الفائز في المباراة الثانية

- المباراة النهائية

21 كانون الأول/ديسمبر

الفائزان في الدور نصف النهائي

(تقام مباراة تحديد المركز الخامس في 17 كانون الأول/ديسمبر، ومباراة تحديد المركز الثالث في 21 منه)