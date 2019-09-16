الأهلي يفاضل بين مروان وصلاح لخلافة أزارو حال غيابه عن السوبر

يقع الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر،خلال الفترة الحالية في المفاضلة بين الثنائي مروان محسن وصلاح محسن بدلا من المغربي وليد أزارو، في حال تأكد غيابه عن لقاء السوبر أمام الزمالك، والتي من المقرر إقامتها يوم الجمعة القادمة على استاد برج العرب بالإسكندرية، بالمباراة التي ينتظرها مشجعي الساحرة المستديرة ولقاء قطبي الكرة المصرية.

حيث يقوم اليوم الاثنين اللاعب وليد أزارو بإجراء مجموعة من الأشعة على الركبة، من أجل تحديد موقفه من مباراة السوبر، حيث تعرض المهاجم المغربي للإصابة أثناء مشاركته في معسكر منتخب بلاده الأخير، وكان ذلك السبب في استبعاده من مباراة الأهلي وكانو سبورت بطل غينيا الاستوائية ببطولة دوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين نظيفين.