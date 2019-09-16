ثلاثية اهداف .. ملخص مباراة النصر والسد 1-3 في اياب ربع نهائي دوري ابطال اسيا

ملخص نتيجة مباراة النصر والسد، تأهل السد القطري للمرة الثانية على التوالي لنصف نهائي دوري أبطال أسيا، بعد أن أطاح بنادي النصر بطل الدوري السعودي من ربع النهائي، وعوض السد خسارته بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب لفوز 3-1، وجاءت اهداف السد على مدار شوطي اللقاء.

تشكيلة السد الرسمية لمواجهة العالمي، الشيب حارس المرمى، وفي الدفاع حسن، وو يونغ، سلمان، بيدرو، وفي الوسط بو علام، غابي، عفيف، الهيدوس، ناي هي، وفي خط المقدمة بغداد بو نجاح.

وجاءت تشكيلة بطل الدوري السعودي نادي النص، بوجود جونز لحراسة المرمى وفي الخط الخلفي للفريق، خميس، مادو، هوساوي، الغنام، وفي الوسط الخيبري، الدوسري، الجميعة، جوليانو،إمرابط، ومهاجم وحيد المتألق وهداف الفريق العائد حمدلله.

ملخص مباراة النصر والسد