ثلاثية اهداف .. ملخص مباراة النصر والسد 1-3 في اياب ربع نهائي دوري ابطال اسيا

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ملخص نتيجة مباراة النصر والسد، تأهل السد القطري للمرة الثانية على التوالي لنصف نهائي دوري أبطال أسيا، بعد أن أطاح بنادي النصر بطل الدوري السعودي من ربع النهائي، وعوض السد خسارته بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب لفوز 3-1، وجاءت اهداف السد على مدار شوطي اللقاء.
تشكيلة السد الرسمية لمواجهة العالمي، الشيب حارس المرمى، وفي الدفاع حسن، وو يونغ، سلمان، بيدرو، وفي الوسط بو علام، غابي، عفيف، الهيدوس، ناي هي، وفي خط المقدمة بغداد بو نجاح.
وجاءت تشكيلة بطل الدوري السعودي نادي النص، بوجود جونز لحراسة المرمى وفي الخط الخلفي للفريق، خميس، مادو، هوساوي، الغنام، وفي الوسط الخيبري، الدوسري، الجميعة، جوليانو،إمرابط، ومهاجم وحيد المتألق وهداف الفريق العائد حمدلله.
ملخص مباراة النصر والسد
- حضور جماهيري كبير في ملعب اللقاء لتشجيع فريق السد في المواجهة الحاسمة ضد النصر.
- أنتقل الهجوم لأصحاب الأرض، بعد أن بدأ النصر المباراة في الثواني الأولى بهجوم ضاغط.
- 15 دقيقة ولا تزال النتيجة التعادل السلبي بين النصر والسد.
- الدقيقة 26، يسجل أفضل لاعبي أسيا أكرم عفيف هدف التقدم للسد على النصر.
- الدقيقة 36 يسجل عبد الرزاق حمد الله هدف التعادل لفريق النصر في مرمى السد.
- الدقيقة 60، الدولي القطري حسن الهيدوس يسجل الهدف الثاني للسد ويعادل نتيجة الذهاب.
- بغداد بو نجاح يسجل الهدف الثالث للسد على النصر من ضربة جزاء في الدقيقة 83.