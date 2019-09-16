دوري ابطال اسيا .. ملخص نتيجة مباراة النصر والسد في اياب ربع النهائي

تعرف على ملخص نتيجة مباراة النصر والسد في أياب ربع نهائي دوري أبطال اسيا، حيث صعد السد القطري لنصف النهائي بعد أن عوض خسارته بهدفين مقابل هدف، إلى فوز بثلاثة اهداف مقابل هدف في موقعة العودة بالدوحة اليوم الاثنين، لينتظر الفائز من كلاسيكو السعودية بين الهلال والاتحاد في قبل النهائي.

ويتصدر صدام بو نجاح وعبد الرزاق حمدلله موقعة النصر ضد السد اليوم، حيث غاب نجم النصر عن مباراة الذهاب، ولكنه سيكون حاضر اليوم للمشاركة في مباراة التأهل لفريقه لدور نصف النهائي من دوري أبطال أسيا.

ملخص مباراة النصر والسد

أعلن المدير الفني لنادي السد تشكيلة فريقه الرسمية لمواجهة النصر، ويقود بغداد بو نجاح هجوم الفريق القطرين ويعاونه من خط الوسط أكرم عفيف والهيدوس والكوري تاي هي، وسيكون الأسباني غابي والجزائري بو علام ركيزة في وسط الملعب.

تشكيلة النصر الرسمية، جونز حارس العرين، وفي الدفاع، مادو، هوساوي، الغنام، خميس، وفي الوسط الخيبري، الدوسري، الجميعة، جوليانو، إمرابط، وفي الهجوم وحيداً حمد لله.