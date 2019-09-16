حسم التأهل: نتيجة مباراة النصر والسد دوري ابطال اسيا 2019 دور الثمانية

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تعرف على نتيجة مباراة النصر والسد القطري اليوم في دوري ابطال اسيا لكرة القدم، قمة كروية مشوقة للغاية بين العالمي والسد القطري في إطار مرحلة الإياب من دور الثمانية للمسابقة القارية الهامة على ستاد جاسم بن حمد، حيث يأمل الفريقين في الانتصار وإسعاد الجماهير من أجل بلوغ المربع الذهبي ومواصلة سعيهم نحو التتويج باللقب الأغلى، نرصد ملخص النصر والسد.
ملخص النصر والسد القطري
من المقرر أن يتم لعب لقاء النصر ضد السد القطري مساء اليوم الاثنين في تمام السابعة إلا ربع بتوقيت السعودية، السادسة إلا ربع بتوقيت القاهرة على الهواء وستكون منقولة جول العرب من خلال قناة bein sport hd1 بتعليق عصام الشوالي وأيضاً على الكأس بتعليق أحمد الطيب.
وتمكن الفريق السعودي من تحقيق فوز غير مطمئن بهدفين لهدف في مواجهة الذهاب على ملعبه ووسط جماهيره وسيتعين عليه العودة من الدوحة بنتيجة التعادل على أقل تقدير إذا أراد تخطي عقبة المنافس الصعب، خاصةً مع عودة الهداف المتألق عبد الرزاق حمدالله لدعم صفوف فريقه بعد غيابه مؤخراً بداعي الإصابة التي لحقت به.
نتيجة مباراة النصر والسد
يُذكر إن الفريق الذي سيحسم صعوده من لقاء الليلة سيواجه الفائز من الهلال والاتحاد في نصف نهائي البطولة الأسيوية، حيث من المحتمل بشكل كبير أن نشهد مواجهة سعودية خالصة في حال تأهل النصر.
التشكيل الأساسي للسد القطري هو: الشيب – حسن – وو يونج – سلمان – بيدرو – غابي – بوعلام – عفيف – الهيدوس – تاي هي – بونجاح.
كشف روي فيتوريا مدرب النصر عن تشكيلته الرسمية: حراسة المرمى: براد جونز، خط الدفاع : عبدالله مادو – عمر هوساوي – سلطان الغنام – عوض خميس، الوسط: عبدالرحمن الدوسري – عبدالله الخيبري – جوليانو، ثلاثي الهجوم: فهد الجميعة – نور الدين أمرابط – عبدالرزاق حمد الله.
- بدأت منذ قليل القمة بين النصر والسد وهجوم قوي للغاية من جانب اصحاب الارض لتسجيل هدف التقدم.
- نقل حي الان ومرت عشر دقائق والنتيجة لا تزال تعادل سلبي بينهما على المستطيل الأخضر ولن يتمكن أي فريق من هز شباك الخصم.
- أكرم عفيف يسجل الهدف الاول في الدقيقة السادسة والعشرون لصالح فريقه السد.
- الدقيقة 34 تشهد إحراز النصر هدف التعادل عن طريق المتألق حمدالله.
- أطلق حكم المباراة صافرة نهاية شوط المواجهة الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
- النصر يدافع بكل قوة على مرماه والحارس يحافظ على شباكه من الطوفان الهجومي الذي يقوم به السد.
- الدقيقة 60 يسجل السد القطري الهدف الثاني بواسطة خالد الهيدوس من تسديدة مثالية أسكنت الشباك.
- تمكن السد من إحراز الهدف الثالث عن طريق بونجاح ويحسم بطاقة التأهل لنصف النهائي.