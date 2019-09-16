حسم التأهل: نتيجة مباراة النصر والسد دوري ابطال اسيا 2019 دور الثمانية

تعرف على نتيجة مباراة النصر والسد القطري اليوم في دوري ابطال اسيا لكرة القدم، قمة كروية مشوقة للغاية بين العالمي والسد القطري في إطار مرحلة الإياب من دور الثمانية للمسابقة القارية الهامة على ستاد جاسم بن حمد، حيث يأمل الفريقين في الانتصار وإسعاد الجماهير من أجل بلوغ المربع الذهبي ومواصلة سعيهم نحو التتويج باللقب الأغلى، نرصد ملخص النصر والسد.

ملخص النصر والسد القطري

من المقرر أن يتم لعب لقاء النصر ضد السد القطري مساء اليوم الاثنين في تمام السابعة إلا ربع بتوقيت السعودية، السادسة إلا ربع بتوقيت القاهرة على الهواء وستكون منقولة جول العرب من خلال قناة bein sport hd1 بتعليق عصام الشوالي وأيضاً على الكأس بتعليق أحمد الطيب.

وتمكن الفريق السعودي من تحقيق فوز غير مطمئن بهدفين لهدف في مواجهة الذهاب على ملعبه ووسط جماهيره وسيتعين عليه العودة من الدوحة بنتيجة التعادل على أقل تقدير إذا أراد تخطي عقبة المنافس الصعب، خاصةً مع عودة الهداف المتألق عبد الرزاق حمدالله لدعم صفوف فريقه بعد غيابه مؤخراً بداعي الإصابة التي لحقت به.

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نتيجة مباراة النصر والسد

يُذكر إن الفريق الذي سيحسم صعوده من لقاء الليلة سيواجه الفائز من الهلال والاتحاد في نصف نهائي البطولة الأسيوية، حيث من المحتمل بشكل كبير أن نشهد مواجهة سعودية خالصة في حال تأهل النصر.

التشكيل الأساسي للسد القطري هو: الشيب – حسن – وو يونج – سلمان – بيدرو – غابي – بوعلام – عفيف – الهيدوس – تاي هي – بونجاح.

كشف روي فيتوريا مدرب النصر عن تشكيلته الرسمية: حراسة المرمى: براد جونز، خط الدفاع : عبدالله مادو – عمر هوساوي – سلطان الغنام – عوض خميس، الوسط: عبدالرحمن الدوسري – عبدالله الخيبري – جوليانو، ثلاثي الهجوم: فهد الجميعة – نور الدين أمرابط – عبدالرزاق حمد الله.