لقاء ماراثوني: ملخص نتيجة مباراة النصر والسد القطري في اياب دوري الابطال الاسيوي

ملخص نتيجة مباراة النصر والسد القطري اليوم، مواجهة كروية من العيار الثقيل على ملعب جاسم بن حمد تجمع بين النصر والسد ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري ابطال اسيا وذلك في السابعة إلا ربع مساءا بتوقيت الرياض من أجل تحديد الطرف المتأهل على حساب الآخر، ويستعيد الفريق السعودي خدمات النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله بعد تعافيه من الإصابة واكتمال جاهزيته التامة لمساعدة زملاءه، مع عودة عبد الرحمن العبيد والجبرين، فيما سيكون لدي تشافي هيرنانديز خيارات عديدة لوضع التشكيل المناسب لفريقه بعد شفاء اللاعب الكوري نام تاي من إصابته القوية مؤخراً.

نتيجة مباراة النصر والسد

الجدير بالذكر إن الفريق الصاعد من هذا اللقاء سيتقابل مع المتأهل من كلاسيكو السعودية بين الهلال والاتحاد في نصف نهائي البطولة، وانتهت مواجهة الذهاب بفوز العالمي بهدفين مقابل هدف بعد أن تقدم الضيوف في النتيجة قبل أن يقلب أصحاب الأرض الطاولة عن طريق الدوسري وجوليانو دي باولا.

ملخص ماتش النصر والسد

تشكيلة العالمي الرسمية جاءت كالتالي: جونز – خميس – مادو – هوساوي – الغنام – الدوسري – الخيبري – الجميعة – جوليانو – إمرابط – حمد لله.

أعلن تشافي المدير الفني للسد عن تشكيل فريقه: سعد الشيب – عبد الكريم حسن – طارق سلمان – خورخي بوعلام – بيدرو ميجيل – وو يونج جونج – جابي -أكرم عفيف – حسن الهيدوس – علي أسد الله -بغداد بونجاح.