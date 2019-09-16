نتيجة مباراة النصر والسد اليوم في إياب دور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا وخروج العالمي

على أرضية ملعب جاسم بن حمد ينتظر الجميع اليوم أول متأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا حيث يعود النصر لمواجهة مضيفه نادي السد القطري في لقاء العودة بعد مباراة الذهاب التي حقق فيها النصر الفوز ونجح في تحول تأخره بهدف مبكر لانتصار بهدفين مقابل هدف واحد ورغم هذا الفوز إلا أن جميع الاحتمالات واردة.

النصر والسد اليوم

وعن اللقاء فان موعده سيكون في السادسة و45 دقيقة حسب التوقيت المحلي لمكة، وسيكون اللقاء متاحا للمشاهدة عبر قناتي بي ان سبورت HD1 بتعليق التونسي عصام الشوالي وقناة الكأس الثالثة بتعليق أحمد الطيب ويسبق اللقاء استديو مخصص له ولما لا واللقاء يجمع بين اسمين كبيرين في عالم الكرة الآسيوية والعربية.

مباراة النصر والسد

ورغم صعوبة اللقاء على الطرفين التي أقر بها تشافي مدرب السد ولاعب البارسا السابق إلا أنه أكد على تفاؤله بشأن التأهل لاسيما أن المباراة تُقام وسط جماهيرهم الداعمة بقوة وأكد ان الاستعدادات الخاصة للنصر بدأت منذ أيام وأنهم سيلعبون للفوز فهم لديهم عناصر جيدة على المستوى الفني والتكتيكي مثل ما يمتلك النصر.

نتيجة مباراة النصر والسد

وأكد عبدالرحمن الدوسري لاعب الفريق النصرواي أن فريقه لن يلعب على التعادل كما يظن الكثير وأنه سيخوض اللقاء وهو واضع عينه على تحقيق الانتصار لتجاوز هذا الدور وسيكونون في الموعد وأن خوض اللقاء خارج الأرض لن يمثل مشكلة.

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تشكيل نادي النصر حسب ما تم الاعلان عنه ويتواجد على أرضية الملعب: براد جونز، عوض خميس، مادو، عمر هوساوي، الغنام، الدوسري، الخيبري، الجميعة، أمرابط، عبد الرزاق حمد الله، جوليانو

انتهت أحداث الشوط الأول بتعادل الفريقين بنتيجة 1-1 تقدم السد أولا برأسية أكرم عفيف ثم نجح هداف النصر حمد الله في اعادة النتيجة

نجح نادي السد في الشوط الثاني من انهائ اللقاء لصالحه عن طريق هدفي الهيدوس وبغداد بونجاح ليفوز بنتيجة 3-1 ويصعد لدور نصف النهائي