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الخطيب ومجلس الأهلي يدعمان مؤمن زكريا قبل سفره للعلاج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب على توجيه تحية لمؤمن زكريا صانع ألعاب الفريق قبل سفره لألمانيا للعلاج هناك.

وقام مجلس الأهلى وجميع الحضور بالوقوف والتصفيق لتدعيم اللاعب أثناء تشغيل أغنية خاصة به متمنين له الشفاء العاجل.

وجاء ذلك أثناء الحفل الضخم المقام حاليًا فى مقر النادى الأهلى بمدينة نصر لتكريم العديد من أبطال القلعة الحمراء الذين حققوا إنجازات عربية وأفريقية وعالمية مع النادى أو المنتخبات الوطنية خلال الفترة الأخيرة.

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 وكان رءوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي، قام بترشيح 124 بطلاً من أبناء الأهلى لتكريمهم فى الحفل المقرر إقامته اليوم بفرع النادى بمدينة نصر ويأتى هذا التكريم لتأكيد سياسة مجلس الإدارة فى دعم وتكريم اللاعبين الذين حققوا إنجازات سواء على المستوى العربى أو الأفريقى أو العالمى مع النادى أو المنتخبات الوطنية، بالإضافة إلى تحفيز جميع اللاعبين فى النادى لبذل الجهد وتحقيق الانتصارات والألقاب التى من شأنها إعلاء اسم النادى.

 

 

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