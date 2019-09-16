شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإسماعيلي يشيد باللاعبين والجهاز الفني ويوجه رسالة للجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، المشرف العام على قطاع الكرة، الشكر للاعبي الفريق والجهاز الفنى على ما قدموه خلال لقاء أهلى بني غازى والذى انتهى بفوز الفريق برباعية مقابل هدفين.

ووضع الدراويش قدمًا فى الدور المقبل ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال عقب الانتصار على بطل ليبيا برباعية فى مواجهة الذهاب باستاد الاسماعيلية.

وقال الناظر: "اللاعبون كانوا على قدر المسئولية وقدموا أداء مميزًا خاصة أنها المباراة الافتتاحية للموسم الجديد، وظهر إصرارهم على تحقيق الانتصار وبنتيجة مريحة قبل لقاء العودة فى تونس نهاية الشهر الجارى".

Advertisements

وأضاف: "الشكر أيضًا للجهاز الفنى للفريق بعد ما بذلوه من مجهود كبير مع لاعبى الفريق خلال الفترة الماضية لتحقيق الإنسجام بين العناصر الجديدة ولاعبى الفريق القدامى والشباب".

وأشار عثمان: "جماهير الفريق قدمت تابلوه رائعًا من التشجيع المثالى ومؤازرة الفريق ودعمه طوال شوطى اللقاء، مستثنيًا القلة المأجورة التى حاولت إثارة الجماهير ومهاجمة لاعبى الفريق ومجلس الإدارة أثناء تقدم الدراويش فى النتيجة بثلاثة أهداف وكان متبقيًا فى أحداث المباراة ثلاثين دقيقة ولكن الجمهور الواعى لم ينسق وراء محاولات تلك العناصر القليلة وظل يؤازر فريقه حتى إحراز الهدف الرابع قبل نهاية اللقاء".

وشدد عثمان فى ختام حديثه: "على الجماهير الواعية والمحبة لفريقها نبذ القلة التى تسعى لإثارة القلائل والأزمات وهدفها ضرب استقرار الفريق من أجل تحقيق المساندة الكاملة وعودة الدراويش لمساره الطبيعى نحو المنافسة والصراع على الألقاب".