شكرا لقرائتكم خبر عن حلبية لـ"الخليج 365": إيهاب جلال لن يتولى تدريب المنتخب الوطني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سمير حلبية، رئيس النادى المصرى، أن إيهاب جلال المدير الفنى للفريق سيقود الفريق فى الموسم الجديد ولن يرحل لتدريب منتخب مصر.

قال حلبية فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن إيهاب جلال مرتبط بعقد سارٍ مع النادى المصرى، ولن يتم السماح له بالرحيل عن الفريق لتدريب المنتخب.

وأضاف رئيس النادى المصرى أن الفريق فى مهمة وطنية مثله مثل المنتخب، حيث لعب أمس بالكونفدرالية الأفريقية أمام بطل زنجبار وتنتظره مباراة العودة قبل أسبوعين فضلاً عن قرب انطلاق الدورى.

وتابع حلبية أن إيهاب جلال لو تولى الإدارة الفنية للمنتخب سيحتاج لمتسع من الوقت لتأهيل وتجهيز اللاعبين نفسيًا وفنيًا بعد الإخفاق الكبير فى الكان الأخير".

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وعن مفاوضات اتحاد الكرة مع جلال: "قال لا نعلم عنها شيئًا.. وإذا كانت هناك مفاوضات فأين النادى المصرى منها".

كان إيهاب جلال قال إن تدريب المنتخب الوطنى شرف كبير له، مضيفًا أن كل تركيزه حتى آخر لحظة مع الفريق البورسعيدى، وعن تواجد جهازه المعاون معه حال تعيينه مديرًا فنيًا للمنتخب علق جلال قائلاً: "سيكون الرد فى هذا الشأن فى حالة حدوث الأمر بشكل رسمي وحال حدوثه سيظل القوام الأساسي معى".

وتابع إيهاب جلال فى تصريحات صحفية: "لا أعلم ما سيحدث فى الفترة المقبلة وليس لدى معلومة عن تعيين مدرب للمنتخب الوطنى خلال الـ48 ساعة المقبلة ولا أعلم ما سيحدث".