شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يعالج أخطاء دفاع الزمالك قبل مواجهة الأهلى فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الصربى ميتشو، المدير الفنى للزمالك، على التحدث مع ثنائى الدفاع محمود علاء ومحمد عبد الغنى، حول بعض الأخطاء الدفاعية التى وقعا فيها خلال مواجهة فريق جينيراسيون فوت بطل السنغال.

وخسر الزمالك من جينيراسيون السنغالى بنتيجة 2/1 فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت الماضى، فى إطار ذهاب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا، وفضل "ميتشو" التحدث مع ثنائى الدفاع خلال رحلة العودة من السنغال، مشددًا على ضرورة التركيز فى غلق المساحات أمام المهاجمين، وعدم التقدم المبالغ فيه، لإيقاف خطورة الهجمات المرتدة.

كما شدد الخواجة الصربى على عبد الغنى، بضرورة التحول إلى "ليبرو" فى حالة تقدم محمود علاء لمساندة هجوم الزمالك، كما طالبه بعدم ترك مساحات واسعة خلف حمدى النقاز الظهير الأيمن للفريق.

Advertisements

وعادت منذ قليل بعثة الزمالك من السنغال، عبر الخطوط المغربية، ومن المقرر أن يخوض الأبيض غدًا الثلاثاء تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بميت عقبة استعدادًا للقاء السوبر المصرى المقرر له يوم الجمعة المقبل أمام فريق الأهلي.