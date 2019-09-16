شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب أخطاء اللاعبين.. فايلر يوقف مران الأهلى أكثر من مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى تقسيمة فى منتصف الملعب للاعبين الذين لم يشاركوا فى مباراة كانو سبورت الأخيرة التى أقيمت مساء يوم السبت الماضى فى ذهاب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا.

وحرص فايلر، على إيقاف التمرين أكثر من مرة والتحدث مع اللاعبين لتصويب الأخطاء، وإسداء التعليمات الفنية لتنفيذها وتطبيقها بشكل عملى خلال المران.

وأدى الأهلى مرانه مساء اليوم الإثنين على ملعب التتش، بعد عودة البعثة فجرًا من غينيا، وذلك لبدء التحضير لمواجهة الزمالك فى السوبر المصرى المقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب.

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الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى طلب من الجهاز الإدارى تجهيز عدة تسجيلات لمباريات الزمالك من أجل دراستها جيدًا للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف المنافس.

ومن المقرر أن يعقد الجهاز الفنى عدة محاضرات فنية مع اللاعبين لشرح طريقة وأسلوب لعب المنافس قبل المواجهة المرتقبة بينهما .

وكان الأهلى قد حقق الفوز على كانو سبورت بهدفين دون مقابل فى المباراة التى أقيمت فى مالابو عاصمة غينيا الاستوائية ضمن ذهاب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا.