شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يهزم البنك الأهلى بهدف وديًا استعدادًا للقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق النصر فوزًا معنويًا على البنك الأهلى بهدف مقابل لا شىاء فى المباراة الودية التى جرت بينهما فى إطار استعدادات الفريق لدورى القسم الثانى.

ويشارك النصر فى المجموعة الثانية التى تضم القاهرة والقناة، بينما يشارك البنك الأهلى فى المجموعة الأولى التى تضم أندية الصعيد.

وتخوض كل فرق القسم الثانى عدد من المباريات الودية فى الوقت الحالى للوقوف على التشكيلة الأساسية التى سيخوضوا بها مبارياتهم فى الدورى المقرر انطلاقه يوم 7 أكتوبر المقبل.