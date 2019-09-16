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سوبر كورة يكشف عدد الكاميرات المستخدمة فى نقل سوبر الأهلى والزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الأهلى والزمالك للمنافسة على أول ألقاب الموسم الجديد عندما يلتقيان يوم الجمعة المقبل فى مباراة السوبر المصرى قبل انطلاق الموسم الجديد، فى مباراة صعبة فى ظل طموح القطبين فى تحقيق اللقب لتكون خير بداية للموسم الجديد وتتويج لموسم سابق شاق للفريقين، كما أنها بطولة من نوع خاص بين الفريقين الأحمر والأبيض.

وتُنقل مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك باستخدام أعلى التقنيات والوسائل الحديثة، نظرًا لأهمية المباراة الكبيرة وحجم مشاهدتها المتوقع ليس فقط داخل مصر ولكن فى الشرق الأوسط وجميع دول العالم.

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