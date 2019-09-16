شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. أحمد حمودى يوقع لبيراميدز فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع أحمد حمودى، صانع ألعاب الأهلى، على عقود انضمامه لنادى بيراميدز، فى صفقة انتقال حر، وذلك ضمن تدعيمات الأخير لصفوفه قبل خوض منافسات الموسم الجديد من بطولة الدورى الممتاز.

وفسخ أحمد حمودى عقده مع الفريق الأحمر بالتراضى عقب تنازله عن مستحقاته المتبقية خاصة أنه رحل قبل انتهاء عقده بموسم واحد ليرحل عن الأهلى ويقوم بالتوقيع إلى بيراميدز فى صفقة انتقال حر.

وشهدت الفترة الأخيرة تلقى أحمد حمودى مكالمة هاتفية من إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى أكد له الأخير حاجته لخدماته ورغبته فى تدعيم خط الفريق الأمامى بلاعب مهارى يستطيع أحداث الفارق خاصة بعد رحيل إسلام عيسى لبيراميدز فى الميركاتو الجارى وبخلاف عرض المصرى تلقى أحمد حمودى العديد من العروض الأخرى أبرزها من أندية الإسماعيلى وانبى وسموحة والاتحاد السكندرى إلا أن اللاعب فضل فى النهاية الانتقال إلى صفوف بيراميدز بالموسم الجديد وجاء توقيع اللاعب فى حضور عمرو بسيونى مدير التعاقدات في بيراميدز.