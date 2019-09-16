شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يجتمع بـ"فايلر" استعدادًا لمعسكر الأهلي فى برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، جلسة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، قبل انطلاق مران الفريق الذى أقيم مساء اليوم الإثنين على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الزمالك فى السوبر المصرى المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على استاد الجيش ببرج العرب.

وتحدث فايلر، مع مدير الكرة فى حضور المترجم، للترتيب للمرحلة المقبلة والحديث فى كل الأمور المتعلقة بالجانب الإدارى قبل معسكر الفريق فى الإسكندرية.

وبدأ مران الفريق اليوم بجلسة سريعة للمدير الفنى مع اللاعبين للتأكيد على غلق ملف أفريقيا والتركيز فى مباراة السوبر.

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يذكر أن الأهلى فاز على كانو سبورت بهدفين نظيفين مساء السبت فى ذهاب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا.

ويستعد فريق الأهلى بقيادة السويسرى فايلر لملاقاة نظيرة الزمالك فى مباراة السوبر المحلى والمقرر لها يوم الجمعة المقبل الموافق 20 من الشهر الجارى والتى يستضيفها استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية .