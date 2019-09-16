سيراميكا كليوباترا يفوز على القومى بهدف الدغيمي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا عروضه الطيبة في المباريات الودية، ونجح في الفوز على فريق القومي بهدف دون رد في اللقاء الودي الذي أقيم بينهما عصر اليوم، على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة.
جاءت المباراة قوية على مدار الشوطين، ونجح فريق القومي في الصمود بالشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، قبل أن ينجح محمد الدغيمي لاعب سيراميكا كليوباترا في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 37 من الشوط الثاني.
كان فريق سيراميكا كليوباترا خاص العديد من المباريات الودية في الفترة الماضية، وحقق خلالها نتائج إيجابية أمام فرق قوية مثل الفوز على إنبي، ويحاول هيثم شعبان المدير الفني للفريق خلال هذه الوديات، تجربة أكثر من تشكيل طريقة لعب، قبل انطلاق المباريات الرسمية في دوري الدرجة الثانية.
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