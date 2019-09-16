بعد مباراة مثيرة..السد القطري إلى نصف نهائي أبطال آسيا على حساب النصر السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تأهل فريق السد القطري إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا بعد الإطاحة بفريق النصر السعودي، إثر الفوز عليه بنتيجة 3 أهداف لهدف، في لقاء احتضنه ملعب الفريق القطري.

وتقدم أكرم عفيف بالهدف الأول لفريق السد في الدقيقة 26ن قبل أن يسجل عبد الرزاق حمد الله هدف التعادل لفريق النصر السعودي في الدقيقة 34.

وسجل اللاعب حسن خالد الهيدوس الهدف الثاني لفريق السد في الدقيقة 59، ليختتم بعدها بغداد بونجاح أهداف الفريق القطري مع حلول الدقيقة 83 من ركلة جزاء.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق السعودي بهدفين لهدف، ليعود السد ويسجل الفوز بثلاثية ليخطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا.