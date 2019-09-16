تصعيد جديد للوداد من أجل لقب إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

أكد سعيد النصيري رئيس نادي الوداد الرياضي المغربي إنه لن يستسلم عقب قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "CAF" اعتماد تتويج الترجي التونسي بطلًا لدوري أبطال أفريقيا 2019، وأنه سيصعد الأمر للمحكمة الرياضية.

وكانت لجنة التظلمات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد رفضت رسميًا تظلم الوداد، على نتيجة نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما انسحب الفريق من مباراة الإياب، التي كانت تشير نتيجتها لتأخره بهدف أمام الترجي، عقب تعادل الفريقين ذهابًا.

وأثارت المواجهة جدلًا كبيرًا، بعدما اعترض فريق الوداد على احتساب هدف الترجي، بسبب عدم احتساب حالة تسلل في اللعبة التي منحت الفريق التونسي هدف المباراة، وازداد الجدل بعدما أشار منظمو المباراة إلى تعطل تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR".

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وقال النصيري في تصريحات لشبكة BBC اليوم الاثنين: "سنواصل الدفاع عن حقوقنا حتى النهاية، كافحنا لمدة شهرين ضد هذا الظلم، الترجي لا يستحق التتويج بالكأس بالطريقة التي شاهدناها جميعًا في رادس."

وأضاف رئيس النادي المغربي: "خطوتنا المقبلة ستكون رفع القضية للمحكمة الرياضية الدولية."

وكانت قرعة كأس العالم للأندية قد أجريت اليوم الاثنين، وشهدت تواجد الترجي كبطل لأفريقيا، حيث يواجه بطل آسيا في الدور الأول، ويتأهل الفائز لمواجهة بطل أمريكا الجنوبية في الدور نصف النهائي.