بيراميدز يحصل على خدمات أحمد حمودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن نادي بيراميدز، مساء اليوم الإثنين، تعاقده معه أحمد حمودي، لاعب النادي الأهلي السابق ضمن صفوف الفريق بداية من الموسم الحالي.

وحصل نادي بيراميدز على توقيع حمودي، في صفقة انتقال حر بعدما انهي تعاقده مع القلعة الحمراء لارتداء قميص بيراميدز.

ومن جانبه، تمسك ديسابر المدير الفني لبيراميدز بالتعاقد مع حمودي بعدما شاهد بعض الفيديوهات للاعب خلال الفترة الماضية.

وطلب ديسابر ضم اللاعب حمودي لما يمتلك خبرة كبيرة على جميع المستويات وهذا ما يحتاجه المدير الفني خلال هذه المرحلة.