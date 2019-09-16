ليفربول يعلن فترة غياب أوريجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن ليفربول فترة غياب مهاجمه البلجيكي ديفوك أوريجي، بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة الفريق أمام نيوكاسل يونايتد بالجولة الخامسة للدوري الإنجليزي مطلع الأسبوع الحالي.

وكان أوريجي اضطر لمغادرة الملعب بعد تعرضه لإصابة في الكاحل عقب مشاركته أساسيا في مباراة نيوكاسل، والتي انتهت بفوز الريدز (3-1) على ملعب آنفيلد يوم السبت الماضي.

وأكد ليفربول عبر موقعه الرسمي اليوم الإثنين أن صاحب الـ24 عاما سيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين.

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وقال الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق: "تعتمد فترة عودة أوريجي على موعد إمكانية تحمله للألم، ليست شيء كبير، سيكون على ما يرام".

ويستعد ليفربول لمواجهة نابولي الإيطالي غدا الثلاثاء في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا (2019-2020).

يُذكر أن أوريجي كان له دور كبير في تتويج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي بعد تسجيل هدفين أمام برشلونة في نصف النهائي وهدف أمام توتنهام في النهائي.