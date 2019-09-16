الطيران والصيد يتصدران بطولة الجمهورية للجودو والآيكيدو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – (الخليج 365):

حصد لاعبو ناديي الطيران والصيد المراكز الأولى في بطولة الجمهورية الثانية للآيكيدو، والتي أقيمت في نادي صيد الدقي، يوم الجمعة 13 سبتمبر المنصرف، تحت رعاية الاتحاد المصري للجودو والإيكيدو والسومو.

وفاز 18 ناشئا من مختلفي الإعمار بالميدالية الذهبية في المستويات المختلفة.

في الحزام الأبيض، فازت زينة وجنة محمد الهواري، وكرمة يسري، وفي الحزام الأصفر ياسين أحمد المليجي، نهاد منير عفيفي، تاليدة محمد نادر، وليلة عمر الحديدي، وليلي أشرف، عبد الرحمن ويوسف ونوران محمود عبد الواحد في الحزام البرتقالي.

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أما في الحزام الأخضر فاز كل من عمر شريف عصام، ويوسف حسام دياب، وفي الحزام الأزرق حصد الذهبية كل من لجين شريف عصام وأحمد عمر عز الدين، وأخيرا في الحزام البني فازت فريدة عادل الإمام، ويوسف محمد سعيد.

وحكم البطولة عدد من أبطال الرياضة، منهم طه عامر رئيس لجنة البطولة، الحاصل على الحزام الأسود الرابع، ومحمد طه الخبير المصري الدولي في رياضة الكاراتيه والحاصل على الحزام الأسود الثامن في الكاراتيه والحزام الأسود الثالث في الآيكيدو.

ورياضة "الآيكيدو" إحدى الفنون القتالية اليابانية للدفاع عن النفس.