منتخب سيدات الكرة الطائرة جلوس يتأهل لنهائي بطولة إفريقيا

تأهل منتخب مصر لكرة الطائرة جلوس سيدات إلى نهائي بطولة إفريقيا للكره الطائرة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. الطائرة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. وجاء تأهل سيدات مصر إلى النهائي بعدما حققن فوزا مهما على كينيا في نصف النهائي بنتيجة 3/1 .

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