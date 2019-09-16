رسميًا.. الصفاقسي التونسي يفسخ تعاقده مع نيبوشا

قرر نادي الصفاقسي التونسي، اليوم الاثنين، فسخ تعاقده مع المونتنيجري نيبوشا يوفوفيتش، المدير الفني لفريق الكرة، على الرغم من توليه المسئولية الفنية منذ شهرين.

وكان الفريق خسر مؤخرا في في ذهاب دور الـ 32 الأول من كأس الكونفدرالية أمام بارادو الجزائري، لتقرر إدارة النادي فسخ عقد

نيبوشا بالتراضي، خاصة مع النتائج السلبية للفريق منذ توليه المسئولية الفنية.

وأكد النادي الصفاقسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وإنه سيتم إختيار المدير الفني الجديد خلال أيام.