المنيا يهزم ناصر الفكرية بهدفين نظيفين وديًا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا، الفوز على فريق ناصر الفكرية بهدفين مقابل لاشىء، في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم الاثنين ، على استاد جامعة المنيا.

ونجح لاعبي المنيا، في تقديم مباراة جيدة خلال شوطيها الأول والثاني، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم المنيا بهدف أحرزه، المهاجم عمرو عثمان،

من ركلة جزاء حصل عليها صانع الألعاب اللاعب كامل أحمد.

وفي الشوط الثاني، واصل لاعبو المنيا ضغطهم، وتمكنوا من تسجيل الهدف الثاني قبل نهاية المباراة برأسية قوية من المهاجم شعبان عبدالحميد، وكان فريق المنيا بقيادة سمير كمونة، المدير الفني قد دخل

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المباراة بتشكيل ضم كل من محمد حسانين (حارس مرمى) - حازم مصطفى - أحمد رضا - أيمن ناصر - محمد آدم - محمد شديد - داوودا - محمد ثروت - كازلوف - كامل أحمد - عمرو عثمان.

وفي الشوط الثاني ، شارك كذلك عدد من اللاعبين وهم، أحمد رجب - برسوم محروس- أحمد عصام- سايكو- محمد محسن - عبد العزيز الشاعر - شعبان عبدالحميد وحسام حسن.