نجحت إدارة التعاقدات بنادي بيراميدز في التعاقد مع أحمد حمودي لاعب النادي الأهلي السابق ضمن صفوف الفريق بداية من الموسم الحالي . وتعاقد بيراميدز مع حمودي في صفقة انتقال حر بعدما أنهيتعاقده مع القلعة الحمراء لارتداء قميص بيراميدز.
وتمسك ديسابر المدير الفني لبيراميدز بالتعاقد مع اللاعب بعدما شاهد بعض الفيديوهات للاعب خلال الفترة الماضية وطلبضمه لما يمتلك خبرة كبيرة علي جميع المستويات وهذا ما يحتاجه المدير الفني خلال هذه المرحلة.
وأعرب المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي عن سعادته بانضمام حمودي لصفوف الفريق مؤكدا عن ثقته الكاملة في اللاعب لتقديم كل ما يملكه مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع أحمد حمودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.