رسميًا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع أحمد حمودي

نجحت إدارة التعاقدات بنادي بيراميدز في التعاقد مع أحمد حمودي لاعب النادي الأهلي السابق ضمن صفوف الفريق بداية من الموسم الحالي . وتعاقد بيراميدز مع حمودي في صفقة انتقال حر بعدما أنهي

تعاقده مع القلعة الحمراء لارتداء قميص بيراميدز.

وتمسك ديسابر المدير الفني لبيراميدز بالتعاقد مع اللاعب بعدما شاهد بعض الفيديوهات للاعب خلال الفترة الماضية وطلب

ضمه لما يمتلك خبرة كبيرة علي جميع المستويات وهذا ما يحتاجه المدير الفني خلال هذه المرحلة.

وأعرب المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي عن سعادته بانضمام حمودي لصفوف الفريق مؤكدا عن ثقته الكاملة في اللاعب لتقديم كل ما يملكه مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.