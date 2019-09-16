النصر يفوز على البنك الأهلي بهدف وديًا

انتهت مباراة النصر والبنك الاهلي الودية بفوز النصر علي بهدف دون رد في المباراة التي اقيمت علي ملعب النصر ضمن التجارب الودية للفريقين استعدادا للموسم القادم بالدوري الممتاز ب. قدم الفريقين مباراة قوية مليئة بالندية وانتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي وفي الشوط الثاني تمكن النصر من تسجيل هدف المباراة عن طريق عمر جبر من تسديدة قوية في الزاوية اليمني لمرمي البنك الأهلي. النصر من تسجيل هدف المباراة عن طريق عمر جبر من تسديدة قوية في الزاوية اليمني لمرمي البنك الأهلي. كما وقفت العارضة حائلا أمام تسديدة محمد عبدالناصر أوشا كما منعت هدف آخر لعمر جبر. Advertisements وشهد اللقاء ظهور محمد حجاج كابتن الفريق وقائد خط الدفاع بشكل جيد بعد سلسلة من المشاركات في المباريات الودية بعد تعافيه من الإصابة كما عاد حازم ممدوح إلي أفضل حالاته الفنية بعد تعافيه من الإصابة. ويواجه النصر فريق مسافي الإماراتي غدا الثلاثاء علي ملعب النصر ويواجه فاركو يوم الأربعاء بالإسكندرية. فيما يواجه البنك فريق مسافي الإماراتي يوم الجمعة المقبل.

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