الوداد المغربي يلجأ للمحكمة الرياضية ضد قرار تتويج الترجي بلقب دوري الأبطال

قرر مجلس إدارة نادي الوداد الرياضي المغربي برئاسة سعيد الناصري اللجوء إلي محكمة التحكيم الرياضي "TAS" وذلك عقب قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي "كاف" بإعلان الترجي التونسي بطلا للنسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا. الأفريقي "كاف" بإعلان الترجي التونسي بطلا للنسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا. وكان الكاف قد أصدر بيانا أمس الأحد أكد فيه رفض الاستئناف المقدم من الوداد ما يعني أحقية الترجي في اللقب الأفريقي. أمس الأحد أكد فيه رفض الاستئناف المقدم من الوداد ما يعني أحقية الترجي في اللقب الأفريقي. ويحق لمسئولي الوداد الطعن علي قرار لجنة الاستئناف خلال 10 أيام من تاريخ إصدار قرارها.

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