تعادل إيجابي في الشوط الأول بين السد والنصر

انتهى الشوط الأول من مباراة النصر السعودي والسد القطري، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد جاسم بن حمد بنادي السد، في إياب ربع نهائي دوري

أبطال آسيا.

افتتح الأهداف فريق السد عن طريق أكرم عفيف في الدقيقة 26 مستغلاً كرة عرضية، يودعها برأسية بعد خروج خاطيء لحارس المرمى، قبل

أن يتمكن النصر سريعًا من إدراك التعادل عن طريق ضربة حرة مباشرة سددها بإتقان المغربي عبدالرازق حمدالله في الدقيقة 34.

وكانت مباراة الذهاب في السعودية إنتهت لصالح النصر بهدفين مقابل هدف، وهو ما يجعل نتيجة المباراة حتى الأن تصب في مصلحته.