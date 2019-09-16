مصر تستضيف كونجرس الاتحاد الدولي لمحاميّ كرة القدم

تستضيف مصر كونجرس الاتحاد الدولي لمحاميّ كرة القدم في نسخته السابعة لأول مرة والذي يناقش أهم لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا والقضايا الشائكة خاصة في إفريقيا والشرق الأوسط.
وقال نصر الدين عزام عضو الاتحاد ومؤسس مكتب سبورت ميكرز أن هناك عدد من القضايا المهمة على مائدة المؤتمر منها: تعديلات لوائح فيفا حول أوضاع وانتقالات اللاعبين ولوائح وكلاء اللاعبين، بالإضافة إلى مناقشة حقوق البث في كرة القدم.
وأوضح عزام أن حلقات النقاش خلال المؤتمر سيديرها
وكشف نصر عزام ان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة سيفتتح المؤتمر، والذي يشارك فيه ايضا ممثلوا أكبر الهيئات الدولية في كرة القدم مثل
: ماريو غالافوتي (محامي ومدير اللجانالمستقلة بفيفا)، عمر أونجارو (مدير قسم تشريع كرة القدم في الفيفا) إريكا مونتيمور فيريرا (رئيس شئون اللاعبين بالفيفا)، خوسيه لويس أندرادي (المستشار العام لرابطة الأندية الأوروبية)، جوناس باير هوفمان (الأمين العام لرابطة اللاعبين المحترفين "فيفبرو" ومدير السياسات والعلاقات الاستراتيجية بالرابطة)، ألكسندرا غوميز بروينوود (مستشار قانوني برابطة اللاعبين المحترفين)، د.إسماعيل سليم (مدير مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي)، نصر الدين عزام (محامي، مصر)، عبدالله الشهابي (محامي، مصر) و عبدالله شحاته (محامي، مصر).
وأتم عزام بأن المؤتمر يُعد فرصة لكافة العاملين في مجال كرة القدم والمهتمين بقوانين ولوائح كرة القدم لمناقشة أكبر خبراء العالم في هذا التخصص.
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