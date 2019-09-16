شاهد.. عصام الحضري يحيي ذكرى حارس الأهلي السابق

أحيا عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، ذكرى الراحل ثابت البطل نجم حراسة مرمى الأهلي والمنتخب المصري الأسبق. وتشر الحضري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لثابت البطل معلقًا عليها "اليوم ذكرى ميلاد الحارس العملاق أحد أساطير حراسة المرمى الكابتن العظيم ثابت البطل، رحمك الله يا كابتن ثابت عشت ثابتا وتوفيت بطلا". "تويتر" صورة لثابت البطل معلقًا عليها "اليوم ذكرى ميلاد الحارس العملاق أحد أساطير حراسة المرمى الكابتن العظيم ثابت البطل، رحمك الله يا كابتن ثابت عشت ثابتا وتوفيت بطلا". وتحل اليوم السادس عشر من سبتمبر ذكرى ميلاد ثابت البطل، الذي انضم لصفوف الأهلي في 1972، وبعد عامين تم تصعيده لصفوف الفريق الأول، ليستمر لاعبًا حتى إعتزاله في 1991.

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