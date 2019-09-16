أخبار مُبشرة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة بوروسيا دورتموند

شهدت تداريب نادي برشلونة استعدادا لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، تواجد القائد الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وتدرب نجم الفريق الأول ليونيل ميسي، بصفة عادية، رفقة المجموعة، ليؤكد جاهزيته للتواجد رفقة النادي الكاتالوني في أول مُباراة للفريق في دوري الأبطال هذا الموسم.

وكان ليونيل ميسي يُعاني من إصابة عضلية على مستوى عضلة “السمانة” والتي حرمته من مُشاركة رفاقه في جميع المُباريات منذ انطلاق الموسم الكروي الحالي.

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وفي سياق مرتبط، شارك النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي في جزء من التداريب الجماعية للنادي، قبل أن يُكمل العمل بشكل انفرادي، مما يؤكد اقتراب عودته إلى الملاعب.

يُذكر أن الحارس البرازيلي نيتو بدوره أضحى جاهزا للعودة إلى الملاعب، وقد يدخل ضمن القائمة المسافرة إلى ألمانيا.