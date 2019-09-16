اونلاين | 7asry يلا شوت مشاهدة مباراة النصر والسد بث مباشر bein sport 1 live ماتش النصر كورة ستار يوتيوب كورة اون لاين

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من الجدير ذكره أن مباراة النصر والسد القطري من أهم المباريات التي ينتظرها الكثير من محبي الساحرة المستديرة في الوطن العربي بأكمله، نظراً أنه لقاء ناري مليء بالمفاجآت الكروية العديدة، ويُذكر أن بداية اللقاء كانت بداية هجومية من كلا الفريقين، حيث أنها البداية المؤهلة لمن سينتقل إلى المرحلة القادمة في هذه البطولة.

مشاهدة مباراة النصر والسد بث مباشر

مباراة النصر والسد بدون تقطيع، مباراة النصر والسد يوتيوب الاسطورة، رابط مشاهدة مباراة النصر والسد يوتيوب بدون تقطيع، مباشر مباراة النصر والسد رابط سريع للجوال، مباراة النصر والسد كورة جول، ستقام مباراة قوية اليوم الاثنين الموافق 16 من شهر سبتمبر لعام 2019، و17 من شهر محرم لعام 1441، تجميع بين كلاً من النصر السعودي والسد القطري، وتتم هذه المباراة على أرض ملعب ستاد جاسم بن حمد الدولي، وذلك في تمام الساعة الخامسة وخمس وأربعون دقيقة بتوقيت قطر والسعودية، أما بتوقيت مصر ستكون في تمام الساعة الرابعة وخمس وأربعون دقيقة، وسيتم إذاعة المباراة على قناة بي ان سبورت 1، ومن الجدير ذكره أن حكم مباراة اليوم هو ديلان ييريرا.

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التشكيل المتوقع للنصر السعودي

برادلي جونز، عبد الرحمن العبيد، عبد الله العمري، برونو أوفيني، سلطان الغنام، عبد الرحمن الدوسري، عبد الله الخيبري، أحمد موسى، جوليانو فيكتور، نور الدين أمرابط، عبد الرازق حمد الله.

التشكيل المتوقع للسد القطري

سعد عبد الله الدوسري، عبد الكريم حسن، طارق سلمان، بيدرو ميجيل، ووي ونج جونج، سالم الهجري، جابرييل غرنانديز، أكرم حسن عفيف، عبد العزيز الأنصاري، علي أسد الله، بغداد بونجاح.