اونلاين | يلا شوت بلس NOW مشاهدة مباراة النصر ضد السد بث مباشر بدون تقطيع كورة ستار بلص ON PLUS بدون تقطيع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت بلس NOW مشاهدة مباراة النصر ضد السد بث مباشر بدون تقطيع كورة ستار بلص ON PLUS بدون تقطيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر مشاهدة أولى مباريات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم والتي تجمع بين النصر ضد السد والتي يستضيفها ملعب إستاد ثاني بن جاسم بنادي السد في العاصمة القطرية الدوحة وذلك بعد أن لعب الفريقان لقاء العودة في مدينة الرياض السعودية. كورة ستار إتش دي KORA STAR HD وعلى ملعب إستاد الملك فهد الدولي رحل فريق نادي السد القطري لمواجهة العملاق السعودي العالمي نادي النصر يوم الاثنين الموافق السادس والعشرين من شهر أغسطس الماضي وأقيمت المباراة وقتها في تمام الساعة السابعة وخمسة وأربعين دقيقة بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة. كورة أونلاين بلس KORA ONLINE PLUS ولم تمر سوى عشرين دقيقة فقط على عمر وأحداث الشوط الأول ليحرز اللاعب علي أسد الله قمبر هدف التقدم للضيوف فريق نادي السد وتنفجر مدرجات القطريين فرحاً بهدف التقدم. يلا شوت YALLA SHOOT ورفض عبد الرحمن مطلق الدوسري أن يخرج فريقه من الشوط الاول متأخراً بهدف مقابل لا شيء ليحرز هدف التعادل في الدقيقة الرابعة والأربعين ليذهب الفريقان إلى غرف خلع الملابس دون فائز أو مغلوب. Advertisements يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7SRY وفي الشوط الثاني حاول كل مدير فني تسجيل هدف الفوز وإقتناص إنتصار ثمين قبل لقاء الإياب وهو ما نجح فيه اللاعب جوليانو فيكتور دي باولا الذي سجل هدف الإنتصار للفريق العالمي عند حلول الدقيقة الثانية والسبعين. كورة لايف KORA LIVE ويدخل فريق نادي النصر مباراة اليوم بأفضلية الفوز ويحتاج إلى التعادل بأي نتيجة من أجل العبور إلى الدور نصف النهائي أو الفوز ايضاً فيما يدخل تشافي هيرنانديز المباراة وعينه على تعويض الخسارة للمضي قدماً في البطولة. ولايف فور إتش دي LIVE7HD وكان الأتحاد الآسيوي لكرة القدم قد عين لتلك المباراة طاقم تحكيم أسترالي ويعاونه ثنائي ياباني فيما سيتولى التعليق عليها كلاً من المعلق التونسي الكبير عصام الشوالي ويعاونه المصري المخضرم أحمد الطيب. وسيقوم موقع الخليج 365 الرياضي بمتابعة البث عبر روابط بي إن سبورتس لايف beIN SPORTS Live دقيقة بدقيقة من أجل لضمان عدم توقف البث في أي وقت و الوقوف على جاهزية تلك الروابط في نقل المباراة للمشاهد الكريم.

