اونلاين | يوتيوب BeIN: بث مباشر مباراة النصر والسد كورة ستار yalla shoot يلا شوت الشوط الأول| الاسطورة نقل جوال مشاهدة مباراة النص

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بث مباشر مشاهدة مباراة النصر السعودي ضد السد القطري والتي تجمع الفريقان اليوم الاثنين على ملعب إستاد جاسم بن ثاني بنادي السد في العاصمة القطرية الدوحة لحساب مباريات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

يلا كورة أونلاين YALLA KORA ONLINE وقبل المباراة شهد لقاء الذهاب بين الفريقين ندية كبيرة وشهد تسجيل ثلاثة أهداف إثنين من جانب اصحاب الأرض فريق نادي النصر مقابل هدف وحيد سجله فريق نادي السد في العاصمة السعودية الرياض.

كورة ستار بلس KORA STAR PLUS ويعول فريق نادي السد في اللقاء على الخبرات الكبيرة التي يتوفر عليها الاسباني تشافي هيرنانديز نجم برشلونة الاسباني السابق فيما يخص القيادة داخل أرضية الملعب وعلى الخطوط.

كورة سبورت الآن KORA SPORT NOW في الوقت الذي يعول فيه المدير الفني البرتغالي للنصر روي فيتوريا على خدمات الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله الغائب عن لقاء الذهاب بسبب الإصابة التي تعرض لها على مستوى الكاحل الأيمن.

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كورة جول KORA GOAL ويطمح الفريقان لتحقيق الفوز في تلك المباراة من أجل ضمان الوصول للدور نصف النهائي من أعرق المسابقات التي تقام في آسيا لتمثيل القارة الصفراء في بطولة كأس العالم للأندية والتي سحبت قرعتها اليوم الاثنين.

كورة لايف KORA LIVE ومن المنتظر أن يلاقي الفريق حامل لقب دوري أبطال آسيا والذي سيتعرف الجميع على هويته يوم الثالث والعشرين من شهر نوفمبر مع فريق نادي الترجي الرياضي التونسي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

كورة لايف إتش دي KORA LIVE7HD وستلعب المباراة إعتباراً من الساعة الخامسة وخمسة وأربعين دقيقة بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السادسة وخمسة وأربعين دقيقة بالتوقيت المحلي لدولة المملكة العربية السعودية.

ويمكن لرواد الخليج 365 الرياضي متابعة المباراة عبر روابط بي إن سبوتس إتش دي BEIN SPORTS HD بالإضافة إلى روابط كل حصري Kol 7asry وكذلك روابط فور لايف إتش دي LIVE7HD التي تضمن للمتابع فرصة مشاهدة اللقاء بجودة عالية.