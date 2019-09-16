اونلاين | ستار Goal: بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والسد القطري يلا شوت Yalla Now كورة اونلاين الاسطورة النصر ضد السد مباشر تابع

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بث مباشر مشاهدة مباراة السد القطري ضد النصر السعودي والتي ستجمع الفريقان اليوم الاثنين على أرضية ملعب إستاد جاسم بن حمد بنادي السد لحساب مباريات إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وفي السطور المقبلة سيوفر لكم موقع " الخليج 365 الرياضي " روابط البث المباشر التي تمكن المتابعين من مشاهدة اللقاء بصورة حصرية على الهواء مباشرةً بروابط مع بعض المعلومات الأخرى حول اللقاء سنسردها لكم في السطور أدناه.

كورة ستار KORA STAR سبق وأن تواجه الفريقان في لقاء الذهاب على أرضية ملعب إستاد الملك فهد الدولي يوم الاثنين الماضي الموافق السادس والعشرين من شهر أغسطس الماضي وإنتهت بفوز نادي النصر بهدفين مقابل هدف واحد.

كورة جول KORA GOAL ولعب فريق نادي النصر المباراة الاولى محروماً من خدمات لاعبه الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله بداعي الإصابة لكن البرتغالي روي فيتوريا إستعاد خدمات هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي وأصبح جاهزاً لمباراة اليوم.

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كورة لايف إتش دي KORA LIVE HD في الوقت الذي سيعول فيه زرقاء اليمامة " تشافي هيرنانديز " المدير الفني لفريق نادي السد على خدمات الدولي الجزائري بغداد بونجاح من أجل قيادة الفريق للدور نصف النهائي من أعرق البطولات الآسيوية.

ويمكن للسادة رواد الخليج 365 الرياضي متابعة مباراة السد القطري ضد النصر السعودي عبر روابط كل حصري Kol 7asry وكذلك روابط فور لايف إتش دي LIVE7HD بالإضافة إلى روابط بي إن سبورتس لايف bein sports live بجودة عالية ودون تقطيع.

وفي حالة تم إنقطاع البث في أي دقيقة اثناء سيرها يجب على الزائر القيام بعمل تحديث للصفحة من أجل الإستمتاع بمشاهدة وعيش تجربة رائدة وفريدة من نوعها في نقل المباريات على الهواء مباشرةً والتي يقدمها موقع الخليج 365 بصورة مجانية.

وستكون مهمة نقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قنوات بي إن سبورتس إتش دي beIN SPORTS HD صاحبة الحقوق الحصرية لمباريات الأندية في القارة الصفراء وقامت القناة بتعيين الثنائي التونسي عصام الشوالي والمصري أحمد الطيب لنقلها بصوتهما.