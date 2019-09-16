رياضة | كيبا: هذه نقاط القوة عند فالنسيا.. ونواجه خطورة كبيرة بسبب الدفاع

تحدث الإسباني كيبا أريزابلاجا، حارس مرمى فريق تشيلس الإنجليزي، عن المواجهة القادمة لفريقه أمام فالنسيا الإسباني بدوري أبطال أوروبا.

وقال كيبا عن فرق هذا الموسم عن الماضي: "الموسم الماضي، شعرت أننا حاولنا دائمًا اللعب من الخلف، مهما كان الضغط. نحن الآن نلعب بصورة أكثر مباشرة. مع المزيد من الحركة في لعبنا".

وأضاف كيبا خلال المؤتمر الصحفي للبلوز قبل مواجهة فالنسيا: "إنهم دائمًا فريق خطير، وأتوقع هذا سيكون أفضل أداء لفالنسيا غدًا".

وواصل قائلاً: "سيشارك الكثير من اللاعبين من فريقنا لأول مرة في دوري الأبطال، لكننا ننتظر هذه اللحظة من فترة طويلة، لا يمكننا الانتظار حتى نلعب في ستامفورد بريدج. على الرغم من أننا فريق شاب إلا أننا سنذهب للعب والهجوم غدًا".

وتابع نجم أتلتيك بيلباو الإسباني السابق: "لقد سجلنا العديد من الأهداف، لكننا لم نخرج بشباك نظيفه. إننا نحاول أن نعمل دائمًا على ذلك، الفريق بأكمله".

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وأكمل: "إنه شيء نريد تحقيقه كفريق. في الموسم الماضي كان لدينا عدد قليل من [الكلين شيت]، لكن إذا واصلنا العمل بعدها سنقوم بعمل جيد".

وواصل اللاعب عما إذا كان الفريق اللندني قد فقد بعض اللاعبين ذوي الخبرة في خط الدفاع: "لقد فقدنا بعض اللاعبين المهمين مؤخرًا، لكننا لن نتحدث عنهم. لدينا ثقة تامة في المجموعة التي لدينا هنا. هناك لاعبين كبار في هذا الفريق".

وحول تواجد مدافعين شباب أمامه في تشيلسي قال كيبا: "ببداية الموسم الماضي كان لدينا عدد قليل من اللاعبين الشباب بالفريق، الآن لدينا فريق شاب مثير للإعجاب".

واختتم تصريحاته قائلاً: "ليس لدينا الكثير من عناصر الخبرة في الوقت الحالي، لكننا سننمو. قدم اللاعبون الذين قدِموا أداء جيد ومن الرائع للجماهير مشاهدة هؤلاء اللاعبين".