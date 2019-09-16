رياضة | أنشيلوتي يكشف سر صعوبة مواجهة ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أنشيلوتي يكشف سر صعوبة مواجهة ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي عن سر صعوبة مواجهة فريق ليفربول الإنجليزي في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنهم أصبحوا من افضل الأندية في العالم.

حيث سيواجه فريق نابولي نظيره فريق ليفربول الإنجليزي غدا الثلاثاء في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السان باولو، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

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وقال أنشيلوتي في تصريحات صحفية :"ليفربول سيلعبون غداً كأبطال أوروبا، والفوارق لا يصنعها المدربون بل اللاعبون، ولا يمكن للمدربين أن يتسببوا في أي تأثير، وهناك مدربون يدمرون الفِرَقْ و هناك الذين لا يُأثرون، وآمل أن أكون في الفئة الثانية".

وتابع مدرب فريق نابولي : "لقد تطور ليفربول مقارنة بالعام الماضي، وأيضًا نابولي تطور بإمتلاك إمكانيات أعلى في الفريق، وأعتقد أنها ستكون مباراة من نفس المستوى العاطفي في العام الماضي، صعبة للغاية و بضغط كبير. نتمنى تحقيق نفس النتيجة".

وكان فريق نابولي قد نجح في الفوز على ليفربول خلال مباراة الدور الاول من دور المجموعات بالموسم الماضي على ملعب سان باولو بنتيجة هدف نظيف.